Адвокат подал апелляцию на 13 лет Януковичу

Пересмотр приговора начнется не раньше, чем через 30 дней после его вынесения.

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На приговор Виктору Януковичу уже подана первая апелляция - ее подал адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол, передает Украинская правда.

Как сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, подача обжалования произошла в понедельник, 18 февраля. Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд.

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Пересмотр приговора начнется не раньше, чем через 30 дней после провозглашения приговора, чтобы дать возможность подать апелляции и платным адвокатам Януковича, отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что судью из коллегии судей, приговоривших Януковича, отстранили от работы на полгода и отправили учиться в школу судей. Приговор экс-президенту за госизмену вынесли 24 января.