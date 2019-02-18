Ленина в Днепре нарядили Фоксом и утопили в подводном музее

Бюст вождя преобразили и поместили на глубину в 34 метра.

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Днепровские дайверы утопили огромный бюст советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом пишет Корреспондент.

Советскому вождю нарисовали усы и бородку, затем на него надели желтую бандану и спустили бюст на дно. Теперь бюст Ленина находится в подводном парке-музее Новониколаевского карьера недалеко от Днепра.

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По словам дайвера Андрея Воробьева, Ленину добавили растительность на лице, как у Гая Фокса. После череды манипуляций декоммунизованного Ленина опустили на глубину 34 метра, передает Информатор.

Под водой уже и до Ленина организовался своеобразный музей постсоветского времени - там есть мотоцикл, автобус и прочие экспонаты. Их предварительно очищают от мазута, чтобы они не навредили экосистеме.

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Дайверы сняли процесс “установки“ Ленина в подводном музее на видео и выложили его в сеть.

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Напомним, ранее сообщалось, что мавзолей Ленина в Москве закрывают на два месяца.