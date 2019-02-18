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Ленина в Днепре нарядили Фоксом и утопили в подводном музее

Комментариев: 6
Бюст вождя преобразили и поместили на глубину в 34 метра.
Ленина в Днепре нарядили
Ленина в Днепре нарядили
dp.informator.ua

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Днепровские дайверы утопили огромный бюст советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом пишет Корреспондент.

Советскому вождю нарисовали усы и бородку, затем на него надели желтую бандану и спустили бюст на дно. Теперь бюст Ленина находится в подводном парке-музее Новониколаевского карьера недалеко от Днепра.

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По словам дайвера Андрея Воробьева, Ленину добавили растительность на лице, как у Гая Фокса. После череды манипуляций декоммунизованного Ленина опустили на глубину 34 метра, передает Информатор.

Под водой уже и до Ленина организовался своеобразный музей постсоветского времени - там есть мотоцикл, автобус и прочие экспонаты. Их предварительно очищают от мазута, чтобы они не навредили экосистеме. 

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Дайверы сняли процесс “установки“ Ленина в подводном музее на видео и выложили его в сеть.

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Напомним, ранее сообщалось, что мавзолей Ленина в Москве закрывают на два месяца.

 

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Теги: Денин, Днепр, декоммунизация, музей, памятник, дайверы
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Комментариев (6)
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Мыкола    18.02.2019, 18:10
Оценка:  -3
Мыкола
Имя им никто и звать их никак. Одним словом инфузории-туфельки
VSHIVANKA    18.02.2019, 18:05
Оценка:  -2
VSHIVANKA
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
atos    18.02.2019, 17:55
Оценка:  -1
atos
То чувство, когда ты долбоёб, но тебе хочется, что-то сделать, но твой контуженный моск не на что хорошее не годится. СУГС))))))))
Rangol    18.02.2019, 17:50
Оценка:  -1
Rangol
Д.Б., потому так и обречены
nfhvyt    18.02.2019, 17:41
Оценка:  -2
nfhvyt
РеЭволюция продолжается.
alex-zol    18.02.2019, 17:32
Оценка:  0
alex-zol
херои
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