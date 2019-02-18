Телеканалу "112" грозит внеплановая проверка за интервью с Азаровым

Нацсовет по теле- и радиовещанию анализирует интервью с экс-премьером.

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания анализирует интервью экс-премьера Николая Азарова на канале “112 Украина“. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костицкий, передает “Детектор медиа".

В случае выявления нарушения законодательства телеканалу может быть назначена внеплановая проверка, отметил он. “Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого этого интервью - примем соответствующее решение“, - заверил Костицкий.

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“Конечно, если аппарат увидит признаки нарушения законодательства, будем предлагать назначение проверки с голоса на ближайшем заседании“, - подчеркнул представитель Нацсовета.

Программа “Большое интервью“ я участие экс-премьера Николая Азарова вышла на телеканале “112 Украина“ 16 февраля. Возмущение данным эфиром выразил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

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“Реваншисты наглеют. 112 канал, как ни в чем не бывало, транслирует интервью с Азаровым, который не рассказывает, как они пригласили российские войска для оккупации Украины, а учит нас жить, развалившись в кресле“, - написал он в Twitter.

Напомним, перед Новым годом в ГПУ заверили, что активы бывшего премьера Николая Азарова все еще заморожены.