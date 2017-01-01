Годовщина Евромайдана. Первые расстрелы

Пять лет назад, 18 февраля 2014 года, в Киеве было принято решение о начале операции по разгону участников массовой акции протеста - Евромайдана.

Евромайдан начался с того, что экс-президент Виктор Янукович отказался подписать договор об ассоциации с Европейским союзом.

18 февраля 2014 года была предпринята первая попытка зачистки Майдана от протестующих. А еще 18 февраля называют “точкой невозврата” – в этот день погибло 23 активиста и 5 правоохранителей. Но самое страшное было только впереди.

Корреспондент.net вспоминает события 18 февраля 2014 года.

Акция возле Рады и возвращение на Майдан

18 февраля евромайдановцы двинулись к Верховной Раде. Мирным протестом они требовали от депутатов вернуть Конституцию редакции 2004 года и уменьшить полномочия тогда еще действующего президента Виктора Януковича.

Правительственный квартал плотно окружили силовики. В протестующих летели резиновые пули и свето-шумовые гранаты, а лежащих били дубинками.

Снайперы на крышах в правительственном квартале

Майдановцы, в строительных касках и с деревянными щитами, отбивались брусчаткой и петардами, и вернулись на Майдан. Центр Киева превратился в поле боя.

Протестующие заняли Дом офицеров, где оборудовали собственный медпункт. Уже днем в столкновениях с силовиками были убиты три активиста. СБУ разослала госучреждениям Печерского и Шевченковского районов распоряжение завершить работу до 16:00. Все ветки киевского метрополитена закрыли якобы в связи с угрозой теракта.

Около 20.00 силовики попросили женщин и детей покинуть Майдан в связи с проведением "антитеррористической операции", и начался штурм - БТР врезался в баррикаду, за ним на штурм пошли "беркутовцы" и бойцы Внутренних войск.

Майдан со стороны Институтской полностью охвачен огнем, все время слышны очень сильные оглушающие взрывы, протестующие запускают салюты.



Начался пожар в Доме профсоюзов, но милиция даже не пыталась его ликвидировать. Этот пожар в последствии будут тушить более суток, и создастся угроза обрушения всего здания. Активисты своими силами вытаскивали людей из огня.

Около полуночи на Майдане Независимости, в районе Михайловской и Софийской площадей отключили электричество.

Воспоминания

Денис Тарасов, доброволец мобильных медицинских бригад Майдана

“Я был свидетелем происходящего 18 февраля, когда на улице Грушевского в Киеве события прокатывались волнами: наступали митингующие, отступали силовики, и наоборот. Соответственно, когда наступали силовики, митингующие падали, споткнувшись или из-за того, что по ним выстрелили из помпового ружья, но затем налетали силовики и дубасили их дубинками. Можно понять необходимость обездвижить человека для того, чтобы посадить его в автозак или арестовать, но такая жестокость от людей, которые живут с тобой в одной стране, которые покупают один и тот же хлеб, это было дико. На моих глазах было море избиений, ранений, некоторые смертельные... Первую смерть, которую я помню, это был человек, которому прострелили легкое, и он, из-за того что не было рядом доктора, который мог бы ему помочь, за неимением аппаратуры, которая могла бы спасти ему жизнь, скончался на наших глазах. Он сначала дышал, а потом стал желтым, серым...”

Юрий Васильченко, журналист

“Утро 18 февраля. Правительственные здания окружены огромным количеством правоохранителей. Журналисты, которые пришли освещать события в парламенте, оказались на территории зла – среди силовиков и титушек. По телефону нам сообщают о первых раненых активистах. Под парламентом небольшой антимайдан: люди стоят с плакатами и транспарантами, испуганные, потому что не понимают, чем все закончиться. В самом парке сотни титушек. На вид это даже не спортсмены, а деклассированный элемент. Кое-кто вооружен железными прутьями. Все "русскоязычные". В парке куча камней, явно заранее завезенных. Титушки бросают их из-за спин ВВшников, которые разделяют противоборствующие стороны. Часть коллег идет в помещение Рады, другие возвращаются на территорию добра. Тогда еще можно было пройти сквозь строй ВВшников, позже уже не выпускали”.

Артем Надежин, фотограф

“В то утро мы с друзьями пораньше привезли еду тем, кто оставался жить на Майдане. Мы понимали, что против нас могут применять огнестрельное оружие — уже был убит Сергей Нигоян. Убитые из огнестрела были и при штурме Дома профсоюзов. В ночь с 18 на 19 февраля на Майдане стоящему рядом со мной человеку оторвало руку”.

Панихида

На аллее Героев Небесной Сотни утром 18 февраля провели панахиду к пятой годовщине убийств на Майдане.

Несколько десятков человек собрались возле экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, чтобы почтить память погибших участников Революции Достоинства.