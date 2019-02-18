В ЕС рассказали, в каких сферах Украина их разочаровала

Украине назвали сферы, в которых прогресс был в последние годы недостаточным.

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Украина разочаровывает ЕС недостаточным прогрессом в выполнении Соглашения об ассоциации в некоторых сферах. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

“Мы знаем, что было сделано в рамках структурных реформ - децентрализация, реформа судебной системы, реформа госуправления, энергетического сектора“, - отметил он.

По словам Мингарелли, за последние 5 лет многое было сделано, однако есть сферы, в которых прогресс был очень ограниченным и сдержанным.

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“Это таможня, налогообложение, транспортная система, сфера интеллектуальной собственности - в этих сферах мы были разочарованы“, - подчеркнул он.

“Сейчас, когда мы смотрим на причины, почему мы не можем двигаться быстрее, иногда мы видим недостаточную организационную способность или отсутствие политической воли“, - считает Мингарелли.

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ЕС продолжит помогать Украине имплементировать Соглашение об ассоциации, добавил он. “Мы должны двигаться быстрее и лучше координировать наши усилия“, - подчеркнул посол.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз обсудили отмену запрета на вывоз леса.