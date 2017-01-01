На Донбассе за день ранены четыре бойца ВСУ

Противник активно применял артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Враг израсходовал 94 снаряда и мины.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Семь применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили четыре бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 18 февраля.

Отмечается, что противник применял артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин.

Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг четыре раза обстрелял опорные пункты ВСУ: из артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского; из артиллерии калибра 122 мм и, во второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное; из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов – возле поселка Опытное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север также было совершено четыре обстрела: из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе Катериновки; дважды – из минометов 120-ого и 82-ого калибров – возле пгт Новотошковское; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

"Обороняющиеся подразделения отвечали на вражеский огонь дежурными огневыми средствами", – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что ситуация остается под контролем ВСУ.

Напомним, за сутки 17 февраля на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Семь раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet