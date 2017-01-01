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В "ЛНР" заявили, что нашли сбитый беспилотник ОБСЕ

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Беспилотный летательный аппарат был обнаружен на подконтрольной сепаратистам территории, однако в "ЛНР" заявили о непричастности к его падению.
В "ЛНР" заявили об обнаружении БПЛА (иллюстративное фото)
В "ЛНР" заявили об обнаружении БПЛА (иллюстративное фото)
Скриншот

Сепаратисты "ЛНР" в понедельник, 18 февраля, заявили, что обнаружили у линии соприкосновения в районе поселка Червоногвардейское сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает Интерфакс.

О находке журналистам заявил представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"В 15:55 в районе Червоногвардейского был обнаружен на земле горящий БПЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия типа Camcopter S-100", - заявил Марочко.

По его словам, беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в течение дня вел наблюдение на подконтрольной "ЛНР" территории в соответствии с уведомлением Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 14:55 к нам поступила информация о том, что СММ ОБСЕ утратила контроль над данным БПЛА. После этого, с целью поиска летательного аппарата ОБСЕ в район, где предположительно была потеряна связь с БПЛА, отправлен поисковый отряд НМ ЛНР", - сообщил Марочко.

Он также заявил о непричастности "НМ ЛНР" к падению БПЛА на неподконтрольной Киеву территории и возложил ответственность за его падение на украинских военнослужащих.

Ранее в "ДНР" заявили, что сбили украинский беспилотник, который якобы принадлежит 57 мотопехотной бригаде ВСУ.

В начале февраля в "ДНР" также сообщали об уничтожении украинского беспилотника

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Теги: ОБСЕ, БПЛА, беспилотник, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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