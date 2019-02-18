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Епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к международной общественности 

Комментариев: 20
Епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к международной общественности 

Главы Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) выступил с видеообращение к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран в связи с фактами массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов.

«От имени верующих Украинской Православной Церкви обращаюсь ко всем неравнодушным представителям международных организаций. Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установлении мира на своей Родине. Но, к сожалению, православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, которые втянули в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве», - отметил в видеосообщении епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

По его словам, попытка создания единой поместной Церкви в Украине, что должна была увенчаться примирением, вместо этого привела страну к новым противоречиям и конфликтам.

«Сегодня храмы нашей Церкви, что имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих бьют, а государственные чиновники заставляют священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую Президентом Украины «новую Церковь», - сообщил епископ.

В обращении к международным организациям епископа Барышевского Виктора также говорится о том, что парламент Украины принял закон, обязывающий все религиозные организации внести изменения в свои исторические названия, включив в них сведения, не соответствующие действительности.

По мнению епископа Барышевского Виктора, этот закон является прямым вмешательством государства в дела Церкви, нарушает не только базовые права человека, но и европейский принцип автономии религиозных организаций.

«Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах в соответствии с Томосом о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году. Несмотря на это, Президент и другие политики пытаются обвинить нас в несуществующих «связях с Москвой», «сепаратизме», «пропаганде русского мира», навешивая на наших верующих политические ярлыки, которые не имеют ничего общего с церковной жизнью», - подчеркнул епископ.

Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) призвал официальных лиц европейских и международных институтов вмешаться в события, происходящие в Украине, в соответствии с их полномочиями и мандатами, которые предусматривают право высказываться, действовать и защищать справедливость по помощью современных инструментов дипломатии, права и правосудия.

«Мы приглашаем всех заинтересованных журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран, - приехать в Украину и увидеть воочию все, что происходит, чтобы детально изучить наше сложное положение. Со своей стороны мы уже несколько лет информируем международный правозащитный механизм, систему специальных докладчиков ООН по свободе религии и убеждений, Совет по правам человека ООН, ОБСЕ о фактах нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви и будем продолжать это делать», - отметил в своем видеообращении к международным организациям епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба). 

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Комментариев (20)
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Колишній-східняк    18.02.2019, 21:13
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Попи, що з правдою змагались
І продали царю язик,
Ці чорні ряси, що злигались
З попами руськими навік.
Майдановець    18.02.2019, 20:44
Оценка:  +7
Майдановець
В УКРАИНЕ нет УПЦ, есть филиал РПЦ, главари которого ездят на поклон к Гундяеву, заседают в Синоде РПЦ и славят Гундяева на своих литургиях. А ВР законом назвала вещи своими именами.
ВосставшийИзБана    18.02.2019, 20:36
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Что-то я не пойму. Бог один и вера одна. И Библия все та же самая. Разница только в том, кому нести десятину. Вот из-за этого все разногласия. Так о каких нарушениях и каких прав человека тут толкуют? Людям задурили голову настолько, что они уже в 3 соснах запутались.
doc1    18.02.2019, 20:39
Оценка:  +7
doc1
Это казламордый поц! Которому чемодан-вокзал-московия!
banderivets1    18.02.2019, 20:34
Оценка:  +10
banderivets1
Автономия церкви не означает неподчинение её служителей законам страны, что есть преступление и карается. А про тысячелетие РПЦ в Украине он загнул. После переворота 1917 года и захвата Украины российскими большевиками церки силой забирали и отдавали РПЦ. А несогласных расстреливали или сажали.
realkartowka    18.02.2019, 20:29
Оценка:  -7
realkartowka
Мужик..!не чета политшлюхам с банковой и Рады
doc1    18.02.2019, 20:40
Оценка:  +7
doc1
Как раз такая шлюха как ты!
TarasChuprynka    18.02.2019, 20:26
Оценка:  +8
TarasChuprynka
Интересно у Коцабы какое звание в ФСБ, или он простой сексот?
Vesna_Krasna2    18.02.2019, 20:29
Оценка:  -9
Vesna_Krasna2
Права человека , конституция,не , не слышал?
doc1    18.02.2019, 20:40
Оценка:  +7
doc1
На масковии будешь права кацать овца драная!
Vesna_Krasna2    18.02.2019, 20:45
Оценка:  -7
Vesna_Krasna2
Да , если мой город с область войдуй в состав рф, то да. А пока я требую соблюдения прав человека и чтобы такие как ты не лезли со своими свинными рылами куда вам не положено.
ВосставшийИзБана    18.02.2019, 20:52
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
2 Vesna_Krasna2

Значит тебе можно со своим свинным рылом везде лезть. Это права человека. Но когда кто-то другой делает то же самое - это нарушение твоих прав человека. Я правильно понял?
vuicko    18.02.2019, 20:54
Оценка:  +4
vuicko
Про права людини і конституцію спитай у Путіна, який сидить на троні всупереч всім конституціям.
Vesna_Krasna2    18.02.2019, 20:59
Оценка:  -3
Vesna_Krasna2
Старая америкосовская коммуняка, не лезь в церковные дела, ты тупой? уж сколько раз тебе говорила .
weightless    18.02.2019, 20:06
Оценка:  +8
weightless
Московский патриот Коцаб очень хочет уехать
из Барышевки в стольный град Мацкву,
но в реале отправится в Игарку
Vasya_iz_Ivanovo    18.02.2019, 20:16
Оценка:  -6
Vasya_iz_Ivanovo
А может он хочет жить дома, на своей Родине?
flacon9havi    18.02.2019, 20:24
Оценка:  +6
flacon9havi
А він сам визначився, де його батьківщина? І по-друге: для таких жити - гадити оточуюим та серти на їхні права та свободи і їм неважливо, це на батьківщині чи на чужині.
doc1    18.02.2019, 20:41
Оценка:  +7
doc1
Так поезда на Московию еще ездят, можно выехать домой ежедневно!
pisniar    18.02.2019, 20:59
Оценка:  +1
pisniar
Его родина - СССР, вот тудаа пусть и катит.
Vesna_Krasna2    18.02.2019, 20:23
Оценка:  -10
Vesna_Krasna2
Он может ездить куда угодно и когда угодно, ясно?
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