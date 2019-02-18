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На Донбассе задержали митрополита УПЦ МП

Комментариев: 6
После допроса в полицейском участке его отпустили. Правоохранители объяснили, что имеют информацию о его связях с сепаратистами.
Митрополита Митрофана выпустили вскоре после задержания
Митрополита Митрофана выпустили вскоре после задержания
gorlovka-eparhia.com.ua

В понедельник, 18 февраля на контрольно-пропускном пункте задержали митрополита Горловского и Славянского УПЦ МП Митрофана. Его под конвоем доставили в городское управление полиции Славянска Донецкой области, после чего отпустили. Об этом сообщает пресс-служба Горловской епархии.

После проверки документов митрополиту было объявлено о задержании для установления личности. На вопрос о причинах задержания полицейский ответил, что в соответствии с законом имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений. Архиерея обыскали и вызывали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там произошла беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено, после нее митрополит был отпущен.

Сообщается, что поддержать митрополита Митрофана под отделение полиции прибыло большое количество священнослужителей и мирян. 

"Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти", - заявил священнослужитель.

В то же время в Нацполиции объяснили Украинской правде, что представителя УПЦ МП пригласили в отделение из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию "ДНР".

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего - его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - заверил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

 

Напомним, на прошлой неделе в Украину не пустили настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП.

В Миграционной службе потом пояснили, что епископ Гедеон (Юрий Харон) приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства, его паспорт признан недействительным.

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Теги: фото, УПЦ МП, полиция, донбасс, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    18.02.2019, 21:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
Упитанный митрополит...
tinkerrr    18.02.2019, 21:00
Оценка:  -1
tinkerrr
Народ - молодец! Пришел, поддержал.
Андрей    18.02.2019, 20:48
Оценка:  0
Андрей
Похоже он не только имел связи с ними но и сожрал несколько сепаров
Kr0mvel    18.02.2019, 20:36
Оценка:  -1
Kr0mvel
Сироты... посмотреть на рожи этих попов...Христопродавцы! Вера в бабло их все!
flacon9havi    18.02.2019, 20:31
Оценка:  -1
flacon9havi
Правильно. Всіх цапорилих реєструвати, щоб потім легше було відшукати.
TarasChuprynka    18.02.2019, 20:21
Оценка:  +1
TarasChuprynka
А всех поддерживающих переписали?Теперь каждый день в полицию по одному для напоминания, что с врагами страны якшаться негоже.
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