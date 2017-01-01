Туск рассказал о лучшей дани памяти Небесной сотне

Президент Евросоюза заявил, что лучшей формой уважения расстрелянным на Майдане будет продолжение реформ.

Президент Европейского совета Дональд Туск, который с понедельника, 18 февраля, находится с визитом в Киеве, заявил о важности продолжения реформ в Украине. Об этом он сказал во время встречи с президентом Порошенко в Киеве.

"Я думаю, лучшая форма уважения, которую можно отдать жертвам революции, это сделать все, что вы можете, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии", - сказал Туск, обращаясь к Порошенко.

Он подчеркнул, что для него является важным визит для Украины, "чтобы отдать дань" украинскому народу.

Туск также оценил усилия Украины по проведению эффективных, по его словам, реформ, и отметил личную роль Порошенко.

"У вас есть очень хорошие причины чувствовать себя гордыми. И это не только мое личное, частное мнение. Вы знаете, ваша репутация, и репутации всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран-членов-ЕС. Вы заслужили эту репутацию ", - сказал Дональд Туск.

В свою очередь Петр Порошенко заверил, что для него важно, чтобы реформы в Украине демонстрировали не напрасность жертв Героев Небесной Сотни во время Революции Достоинства.

"Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине, и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Евросоюза - и со стороны Президента Европейского Совета и Президента Европейской Комиссии, и со стороны стран-членов, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Героев Небесной Сотни точно были не напрасны", - отметил Порошенко.

Он заявил, что убежден, в том, что Герои Небесной Сотни дали стране "последний шанс на перемены, на успешное будущее, и это будущее, по его словам, должно быть в свободной европейской семье.

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Напомним, Дональд Туск в понедельник прибыл в Украину. Его визит приурочен пятой годовщине событий на Майдане.

Ранее сообщалось, что с 18 по 20 февраля с официальным визитом в Украине будет находиться Президент Европейского Совета Дональд Туск. Во время визита Туска запланированы встречи с Президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андрем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также ожидается, что Туск произнесет речь в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

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