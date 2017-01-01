В мэрии Николаева связали обыски с выборами

В полиции заявили, что проводят обыски в рамках уголовного производства по факту растраты имущества.



В Департаменте энергетики Николаевского городского совета назвали "предвыборным ажиотажем" проведение обысков. Об этом говорится в сообщении департамента на странице в Facebook вечером 18 февраля.



Отмечается, что следственные действия завершены, полиция не нашла "ничего компрометирующего".



"Из того, что мы имеем по состоянию на сейчас: это запрос на документы по одной из школ Николаева, где были установлены энергоэффективные окна, еще одного здания – спорткомплекса – в отношении которого департамент энергетики не является заказчиком, и схемы теплоснабжения города, которую мы только планировали презентовать общественности", – отметили в горсовете.



Кроме того, в департаменте энергетики сообщили, что готовы отстаивать свою правоту в судах любой инстанции: "Поэтому надеемся на справедливость судопроизводства Уверены, что здравый смысл победит предвыборный ажиотаж!"







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