Итоги 18 февраля: Взрывы в Донецке и Томос-тур

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Донецке произошли взрывы; Порошенко и Епифаний привезли Томос на Прикарпатье. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Три взрыва прогремели в Донецке

В центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий – неподалеку на пустыре. В результате взрывов никто не пострадал.

Оказались повреждены лишь кровля газораспределительного пункта и жилой дом. В “ДНР“ считают, что взрывы произошли из-за сброса маломощных безоболочных снарядов украинскими беспилотниками.

Томос-тур добрался до Прикарпатья

Президент Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. В Соборном Храме Великоскитського Манявского монастыря состоялась общая молитва.

“После получения Томоса об автокефалии уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них – на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет“, – заявил президент.

В Киеве состоялась акция "Бандера, вставай!"

Националисты провели в Киеве акцию "Бандера, вставай!". У здания Министерства внутренних дел участники акции развернули плакаты "Авакова - в отставку!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". Некоторые держали в руках фотографии пострадавших активистов. Акция прошла спокойно.

Военные и пограничники провели масштабные учения в Азовском море

Корабли и катера морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины совместно с армейской и тактической авиацией и артиллеристами из состава Объединенных сил провели масштабные учения на Приазовском направлении.

Все подразделения были подняты по тревоге и на море в комплексе отработали взаимодействие морской группировки в составе кораблей и катеров морской охраны. В ходе учений были отработаны мероприятия по вызову авиации, по ее наводке, по наведению артиллерии.

В мэрии Николаева пришли обыски

В департаменте энергетики Николаевского горсовета прошли обыски в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими. Также обыски прошли у заместителя мэра, курирующего вопросы департамента ЖКХ Юрия Степанца. В мэрии Николаева связали обыски с выборами.