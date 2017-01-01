На горнолыжном курорте под Львовом сгорел отель

Из здания эвакуировали 18 человек.

Жертв и пострадавших нет lviv.dsns.gov.ua

На горноложном курорте во Львовской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

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Пожар вспыхнул 19 февраля в 00:07 в поселке Славское Сколевского района. Как выяснилось, огонь охватил четырехэтажное здание с мансардой отеля “Терем“. Пламя прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать только утром, в 6:06. Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

“Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведено 18 человек“, – отметили в ГосЧС.

Как сообщалось 11 февраля, в Харькове произошел крупный пожар на складе.