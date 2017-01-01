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Угроза схода снежных лавин сохраняется в трех областях

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В результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Угроза схода лавин сохраняется в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей
Угроза схода лавин сохраняется в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей
depositphotos.com

В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей во вторник, 19 февраля, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня). Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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“19 февраля в результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области 3 февраля произошло семь сходов лавин.

А 31 января в Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы вблизи села Деловое в Раховском районе.

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Теги: снег, лавина, горы, угроза, Карпаты, опасность, предупреждение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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