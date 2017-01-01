На Днепропетровщине в доменном цехе погиб мужчина

Трагедия произошла в доменной цехе ПАО Днепровский меткомбинат.

18 февраля на предприятии ПАО Днепровский меткомбинат возле пульта управления ГП-9 был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Об этом ИА Мост-Днепр сообщили в пресс-службе ПАО Днепровский меткомбинат.

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“18 февраля в доменной цехе ПАО Днепровский меткомбинат возле пульта управления ГП-9 обнаружен горновой, 1972 года рождения, без признаков жизни. На место была вызвана скорая помощь, проводились реанимационные мероприятия. Через время медработники констатировали смерть пострадавшего. Проводится расследование, чтоб установить точные причины и обстоятельства этого происшествия“, - говорится в сообщении.

Руководство ПАО Днепровский меткомбинат выражает соболезнование семье и близким погибшего работника.

Как сообщалось 5 февраля, под Одессой во время демонтажа завода погиб рабочий.