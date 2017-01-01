Им сообщено о подозрении по статье "терракт".

Суд арестовал подозреваемых в поджоге храма УПЦ в Запорожье depositphotos.com

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Суд арестовал троих подозреваемых в попытке поджоге храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Днепровском районе Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности в Запорожской области.

По данным ведомства, санкция в виде ареста применена сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

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Напомним, в Запорожье правоохранители задержали троих человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова УПЦ МП. Устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые произошли с начала февраля.