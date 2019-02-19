Суд продлил арест экс-министра, работавшего на РФ в Крыму

Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в правительстве, подконтрольном России.

Михальчевский работал на правительство РФ и теперь его судят по двум статьям krymr.com

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Днепровский райсуд Киева продлил на два месяца арест экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому. Об этом пишет Gold Hall.

Михальчевский обвиняется в госизмене и сепаратизме. На судебном заседании вопрос о продлении ареста подняла председательствующая судья Мирослава Марченко.

Адвокат Валентин Рыбин, в свою очередь, подал ходатайство об отводе судей. По его мнению, судейская коллегия продемонстрировала предвзятость, когда подняла вопрос продления ареста вместо прокурора.

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Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе. Прокурор Роман Мурачев также попросил оставить обвиняемого в СИЗО, поскольку обвинения в адрес экс-министра являются обоснованными.

Адвокат Рыбин подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест. Того же просил и Михальчевский, заявив, что в СИЗО ему не оказывают надлежащую медпомощь.

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Судья Марченко отклонила ходатайство защиты и оставила Михальчевского в СИЗО до 18 апреля. Михальчевский находится под стражей с 8 января 2018 года: вначале его содержали в СИЗО Херсона, а летом перевезли в киевский изолятор.

Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в правительстве, подконтрольном России. Его судят по двум статьям УК - 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (госизмена). По второй статье ему грозит 10-15 лет тюрьмы.

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Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. Тем не менее, сначала его содержали в СИЗО Херсона.