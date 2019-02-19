Украинскому фотографу запретили въезд в Крым из-за "угроз безопасности РФ"

ФСБ запретило въезд в оккупированный Крым и в РФ на 10 лет украинскому фотографу.

ФСБ запретило фотографу въезд в оккупированный Крым на 10 лет EPA/UPG

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ФСБ РФ запретило въезд в оккупированный Крым и в РФ на 10 лет украинскому фотографу Алине Смутко. Об этом Смутко написала на своей странице в Facebook.

“Я пополнила список лиц, которые “угрожают национальной безопасности Российской Федерации“, - написала она.

“Результат: мне запрещено въезжать на территорию РФ, и Крыма в частности, до 2028 года. Очень жаль“, - говорит Смутко.

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Она связывает запрет с профессиональной деятельностью, пишут Крым.Реалии. “Вероятнее всего, это из-за моей профессиональной деятельности. Очень тяжело что-то делать и оставаться в Крыму“, - считает фотограф.

“Думаю, это плановая работа по вытеснению людей, которые ездят туда не только с частными целями. Считаю, что попала под этот “каток“, - отметила Смутко.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинских правозащитников депортировали из Казахстана.