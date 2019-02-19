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В Винницкой области начали штрафовать за продажу подснежников

Комментариев: 5
Торговцы цветами работали на обочине автомобильных дорог.
Природоохранная акция Первоцвет стартовала в Украине в 2017 году
Природоохранная акция Первоцвет стартовала в Украине в 2017 году
depositphotos.com

В Винницкой области в рамках ежегодной операции Первоцвет двух людей арестовали за продажу подснежников.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция области, передаёт УНН.

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“С начала проведения операции специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Винницкой области обнаружено 2 случая незаконной продажи растений, занесённых в Красную книгу Украины, а именно подснежника белоснежного“, - говорится в сообщении.

В инспекции уточнили, что правонарушителей задержали на обочине автомобильной дороги Винница - Вороновица - Немиров, возле с. Чаульськое Немировского района и на обочине автомобильной дороги Винница - Вороновица - Гайсин, возле пгт. Вороновица Винницкого района.

На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 88-1 (Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях) КУоАП, которые направлены на рассмотрение в Немировский и Винницкий районные суды.

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Напомним, природоохранная акция Первоцвет стартовала в Украине в 2017 году. Её целью является предотвращение противоправному сбору, продаже и вывезению за пределы Украины редких видов растений.

Как сообщалось 9 февраля, в Херсонской области цветут подснежники и крокусы.

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Теги: Винницкая область, подснежники, штраф
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Комментариев (5)
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PEKA---    19.02.2019, 12:15
Оценка:  +2
PEKA---
Согласно выводам Earthsight, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%. Їм і так скоро не буде де рости.
СтальнаяКрыса    19.02.2019, 11:55
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Можно и не штрафовать, а заставить поработать на уборке мусора в лесу. По выбору нарушителя.
Obf    19.02.2019, 11:51
Оценка:  +2
Obf
Отлично, молодцы. Ещё нужно возобновить штрафы за костры в лесу, выжигают всё, что осталось.
ВосставшийИзБана    19.02.2019, 11:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В Киеве в центре города ходят прямо по проезжей части и полицаи этого в упор не видят.
СтальнаяКрыса    19.02.2019, 11:56
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Облить продавцов родамином. Он плохо отмывается.
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