В Запорожской области ограбили и убили 98-летнюю пенсионерку

Следствие устанавливает обстоятельства преступления и личность злоумышленника.

На теле покойной были колото-резаные раны depositphotos.com

В Запорожской области неизвестный убил 98-летнюю женщину. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Тело пенсионерки обнаружили в ее квартире в селе Константиновка. На теле покойной были колото-резаные раны и синяки. В доме все разбросано. Вероятно злоумышленник забрал деньги и ценные вещи. Уголовное производство открыто по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Следствие устанавливает обстоятельства преступления и личность злоумышленника.

В Кропивницком вечером 14 февраля убили женщину. По информации источников, в совершении преступления подозревается бывший муж убитой. Его сейчас разыскивает полиция.