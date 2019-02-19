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В Запорожской области ограбили и убили 98-летнюю пенсионерку

Комментариев: 4
Следствие устанавливает обстоятельства преступления и личность злоумышленника.
На теле покойной были колото-резаные раны
На теле покойной были колото-резаные раны
depositphotos.com

В Запорожской области неизвестный убил 98-летнюю женщину. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Тело пенсионерки обнаружили в ее квартире в селе Константиновка. На теле покойной были колото-резаные раны и синяки. В доме все разбросано. Вероятно злоумышленник забрал деньги и ценные вещи. Уголовное производство открыто по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). 

Следствие устанавливает обстоятельства преступления и личность злоумышленника. 

В Кропивницком вечером 14 февраля убили женщину. По информации источников, в совершении преступления подозревается бывший муж убитой. Его сейчас разыскивает полиция.

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Теги: убийство, пенсионерка, ограбление, Запорожская область, Украина
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Комментариев (4)
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Vasya_iz_Ivanovo    19.02.2019, 12:23
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Украинзге мир!
Boxerogos    19.02.2019, 12:18
Оценка:  +2
Boxerogos
ШОКоладный мир не оставляет шансов на выживание даже 98-ми летним...(((((((((((((
Колишній-східняк    19.02.2019, 12:10
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Человек - самый хищный и опасный зверь.
nfhvyt    19.02.2019, 12:20
Оценка:  +1
nfhvyt
На Украине их называют активистами.
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