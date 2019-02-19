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США обещали не проводить встреч с россиянами из-за украинских моряков

Комментариев: 3
Американцы отменили все встречи и не назначат новые, пока военнопленных не освободят.
США обещали Порошенко не проводить встреч с россиянами
США обещали Порошенко не проводить встреч с россиянами
EPA/UPG

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Вице-президент США Майк Пенс заверил Украину, что руководство США отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Петр Порошенко.

“Во время встречи с вице-президентом США на Мюнхенской конференции получил заверения от Майка Пенса, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии против Украины“, - говорит президент. 

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По его словам, Пенс заверил также, что, пока Россия не освободит наших моряков - встреч с россиянами не будет.

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“Наши ребята-моряки героически держатся. Несмотря на давление, все они заявляют об отсутствии каких-либо прав у РФ судить их в российском суде“, - подчеркнул также Порошенко. 

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Напомним, ранее сообщалось, что ЕС заморозит активы восьми россиян за захват кораблей и моряков в Керческом проливе.

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Теги: Порошенко, США, Украина, моряки, военнопленные, РФ
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Комментариев (4)
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Boxerogos    19.02.2019, 12:16
Оценка:  +3
Boxerogos
Америкосам абсолютно плевать на любых моряков.Им лишь бы навредить россиянам.
ВыВсеВрети    19.02.2019, 12:28
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ага точно! это они военнопленных судят в москве!
Boxerogos    19.02.2019, 12:30
Оценка:  -1
Boxerogos
Ну,тебе,как хроническому потрохососу с кучей разных аккаунтов,конечно виднее.Бугагагагагага!))))))) )))))))
ВыВсеВрети    19.02.2019, 12:35
Оценка:  0
ВыВсеВрети
хронический отсосиновик это ты! и знаешь у кого? который так и называется во всем мире!!!....)))))))))
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