США обещали не проводить встреч с россиянами из-за украинских моряков

Американцы отменили все встречи и не назначат новые, пока военнопленных не освободят.

США обещали Порошенко не проводить встреч с россиянами EPA/UPG

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Вице-президент США Майк Пенс заверил Украину, что руководство США отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Петр Порошенко.

“Во время встречи с вице-президентом США на Мюнхенской конференции получил заверения от Майка Пенса, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии против Украины“, - говорит президент.

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Під час зустрічі з Віце-президентом США на Мюнхенській конференції отримав запевнення від @mike_pence, що керівництво Сполучених Штатів скасувало усі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України. І поки РФ не відпустить наших моряків – зустрічей не буде — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.

По его словам, Пенс заверил также, что, пока Россия не освободит наших моряков - встреч с россиянами не будет.

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“Наши ребята-моряки героически держатся. Несмотря на давление, все они заявляют об отсутствии каких-либо прав у РФ судить их в российском суде“, - подчеркнул также Порошенко.

Наші хлопці-моряки героїчно тримаються. Не зважаючи на тиск, усі вони заявляють про відсутність будь-яких прав у РФ судити їх у російському суді. Україна своїх не кидає. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути наших хлопців додому. — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЕС заморозит активы восьми россиян за захват кораблей и моряков в Керческом проливе.