В Раде началось заседание, посвященное агрессии РФ (трансляция)
В парламент приехали президент и премьер, а также дипломаты и воины АТО.
В Верховной Раде сегодня началось внеочередное заседание, посвященное пятой годовщине вооруженной агрессии России против Украины.
В парламент приехали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, президент Европейского совета Дональд Туск, ветераны АТО и представители посольств.
В начале заседания традиционно спели гимн Украины. В Раде также должен выступить президент.
Напомним, ранее сообщалось, что на торжественном заседании парламента во вторник ждут главу Европейского совета Дональда Туска.