В Раде началось заседание, посвященное агрессии РФ (трансляция)

В парламент приехали президент и премьер, а также дипломаты и воины АТО.

В Раде проходит посвященное пятой годовщине начала агрессии РФ заседание verkhovna.rada.ukraine

В Верховной Раде сегодня началось внеочередное заседание, посвященное пятой годовщине вооруженной агрессии России против Украины. В парламент приехали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, президент Европейского совета Дональд Туск, ветераны АТО и представители посольств. В начале заседания традиционно спели гимн Украины. В Раде также должен выступить президент. Напомним, ранее сообщалось, что на торжественном заседании парламента во вторник ждут главу Европейского совета Дональда Туска.

a_zaharova