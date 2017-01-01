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В Раде началось заседание, посвященное агрессии РФ (трансляция)

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В парламент приехали президент и премьер, а также дипломаты и воины АТО.
В Раде проходит посвященное пятой годовщине начала агрессии РФ заседание
В Раде проходит посвященное пятой годовщине начала агрессии РФ заседание
verkhovna.rada.ukraine

В Верховной Раде сегодня началось внеочередное заседание, посвященное пятой годовщине вооруженной агрессии России против Украины.

В парламент приехали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, президент Европейского совета Дональд Туск, ветераны АТО и представители посольств.

В начале заседания традиционно спели гимн Украины. В Раде также должен выступить президент.

Напомним, ранее сообщалось, что на торжественном заседании парламента во вторник ждут главу Европейского совета Дональда Туска.

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Теги: Рада, война, заседание, Туск, Порошенко, Гройсман
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