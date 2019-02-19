Памятник истории Херсонской области режут на металл - СМИ

Визитка города Каховка – бронзовый монумент Тачанка входит в реестр памятников истории и культуры Херсонской области.

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В Каховке Херсонской области режут на металл визитку города – бронзовый монумент Тачанка.

Об этом сообщает местное издание Новый день.

Легендарная Тачанка входит в реестр памятников истории и культуры Херсонской области и к нему всегда устраивали экскурсии. Находится монумент в балансе Каховского горисполкома.

Как сообщает издание, вандалы режут памятник по ночам. Местные жители уже не раз заявляли в полицию, при этом скупщика металла правоохранители с поличным так и не поймали.

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"На руку вандалам тот факт, что памятник не освещается, мощные прожекторы отсюда давно исчезли. Находится монумент в балансе Каховского горисполкома, где бы и должны были заботиться о его сохранении и реставрации", - сообщило СМИ.

Отметим, Тачанка, установленная в честь конников-красноармейцев, напоминает об исторических событиях 1920-го года, которые происходили на Каховском плацдарме. Памятник работы скульпторов Ю. Лоховинин, Л. Михайленка, Л. Радионова и архитектора Е. Полторацкого установили в октябре 1967 года.

Как сообщалось, неизвестные повредили памятник основателям Киева, который установлен на набережной Днепра.