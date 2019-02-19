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Памятник истории Херсонской области режут на металл - СМИ

Комментариев: 4
Визитка города Каховка – бронзовый монумент Тачанка входит в реестр памятников истории и культуры Херсонской области.
Памятник истории Херсонской области режут на металл - СМИ
© newday.kherson.ua
Фото 1/5
  • Монумент Тачанка в Каховке
  • Монумент Тачанка в Каховке
  • Монумент Тачанка в Каховке
  • Монумент Тачанка в Каховке
  • Монумент Тачанка в Каховке
Памятник истории Херсонской области режут на металл - СМИ
Монумент Тачанка в Каховке
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В Каховке Херсонской области режут на металл визитку города – бронзовый монумент Тачанка.

Об этом сообщает местное издание Новый день.

Легендарная Тачанка входит в реестр памятников истории и культуры Херсонской области и к нему всегда устраивали экскурсии. Находится монумент в балансе Каховского горисполкома.

Как сообщает издание, вандалы режут памятник по ночам. Местные жители уже не раз заявляли в полицию, при этом скупщика металла правоохранители с поличным так и не поймали.

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"На руку вандалам тот факт, что памятник не освещается, мощные прожекторы отсюда давно исчезли. Находится монумент в балансе Каховского горисполкома, где бы и должны были заботиться о его сохранении и реставрации", - сообщило СМИ.

Отметим, Тачанка, установленная в честь конников-красноармейцев, напоминает об исторических событиях 1920-го года, которые происходили на Каховском плацдарме. Памятник работы скульпторов Ю. Лоховинин, Л. Михайленка, Л. Радионова и архитектора Е. Полторацкого установили в октябре 1967 года.

Как сообщалось, неизвестные повредили памятник основателям Киева, который установлен на набережной Днепра. 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: монумент, металлы, памятник, Херсонская область, Каховка
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    19.02.2019, 13:26
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ПАРОХОД С НАЗВАНИЕМ УКРАИНА НА МЕТАЛЛОЛОМ УЖЕ ПОРЕЗАЛИ ?
С РАБОЧИМИ ПО ЗАРПЛАТЕ РАСЧИТАЛИСЬ ?
nfhvyt    19.02.2019, 13:21
Оценка:  +2
nfhvyt
Сказывается новое галицкое востриятие мира. То же что и с лесом и с янтарём.
ПейС_ДУК    19.02.2019, 13:17
Оценка:  +2
ПейС_ДУК
Золотые руки, золотые умы уехали, остались золотые зубы....
ИИИИИИИИИИ    19.02.2019, 13:09
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Какое правительство заслуживает народ, который у себя же и крадёт?
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