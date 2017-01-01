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Госслужба обнаружила более 25 тысяч работников без оформления

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Госслужба занятости надеется убедить работодателей оформить своих сотрудников официально.
Работодателей уговаривают официально оформить своих сотрудников
Работодателей уговаривают официально оформить своих сотрудников
facebook.com/zaniatist

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Госслужба занятости выявила более 25 тысяч работников без надлежащего оформления трудовых отношений. Об этом сообщил глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега, передает УНН.

“25179 работников допущено к работе без надлежащего оформления трудовых отношений“, - отметил Чернега. По его словам, Государственная служба занятости проводит разъяснительные работы с работодателями, чтобы предотвратить такой теневой труд.

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“Мы взяли на себя задачу уменьшить количество работников, которые работают в тени, которым выплачивается заработная плата в конвертах и увеличить количество работающего населения официально“, - говорит Чернега. 

“По результатам информационно-разъяснительной работы охвачено 25777 работодателей“, - подчеркнул он.

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Глава Госслужбы отметил, что для международных инвесторов, которые заходят в Украину, существование теневого рынка труда недопустимо.

Напомним, ранее сообщалось, как можно растаможить автомобиль, оформленный на фирму за границей.

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Теги: занятость, украинцы, работа, оформление, инвестиции
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