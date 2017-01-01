Госслужба обнаружила более 25 тысяч работников без оформления

Госслужба занятости надеется убедить работодателей оформить своих сотрудников официально.

Читай также: Государство штрафует компании за сотрудников-ФЛП

Госслужба занятости выявила более 25 тысяч работников без надлежащего оформления трудовых отношений. Об этом сообщил глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега, передает УНН.

“25179 работников допущено к работе без надлежащего оформления трудовых отношений“, - отметил Чернега. По его словам, Государственная служба занятости проводит разъяснительные работы с работодателями, чтобы предотвратить такой теневой труд.

Читай также: Тот, кто рисует граффити: в Киеве работы - непочатый край

“Мы взяли на себя задачу уменьшить количество работников, которые работают в тени, которым выплачивается заработная плата в конвертах и увеличить количество работающего населения официально“, - говорит Чернега.

“По результатам информационно-разъяснительной работы охвачено 25777 работодателей“, - подчеркнул он.

Читай также: ЛОГА упростит получение паспортов детьми с неподконтрольных территорий

Глава Госслужбы отметил, что для международных инвесторов, которые заходят в Украину, существование теневого рынка труда недопустимо.

Напомним, ранее сообщалось, как можно растаможить автомобиль, оформленный на фирму за границей.