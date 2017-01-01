ГПУ сообщила 66 лицам о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане

С ноября число подозреваемых в причастности к смерти людей в 2014 году выросло на 10 человек.

Генпрокуратура увеличила число подозреваемых в убийствах на Майдане facebook.com/gp.gov.ua

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Генпрокуратура сообщила о подозрениях в причастности к убийствам на Майдане 66 людям. Об этом заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Громадське.

“Результаты расследования таковы: сообщено о подозрении в целом 66 лицам, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд“, - рассказал он. В отношении четверых человек расследование продолжается, еще 46 человек находится в розыске, добавил Горбатюк.

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Подозрения в организации преступлений сообщили также экс-президенту, экс-министру внутренних дел, его бывшему заместителю, экс-руководству киевской милиции, бывшему руководству СБУ и их подчиненным.

В течение 2018 года следователи получили разрешения на заочное досудебное спецрасследование, но с началом деятельности ГБР такая возможность была утрачена. добавил Горбатюк.

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“На сегодняшний день это невозможно, в том числе в отношении организаторов. Эта проблема сегодня не решена“, отметил представитель ГПУ.

В ноябре 2018 года Горбатюк заявлял, что по делам о 73 убийствах на Майдане о подозрении сообщили 56 лицам.

Напомним, 18 февраля прошло ровно 5 лет с начала расстрелов на Майдане независимости.