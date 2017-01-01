УЗ предупреждает о сбоях сервиса покупки билетов онлайн

19 февраля на сайте УЗ проводятся технические работы.

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Укрзализныця предупреждает путешествующих о том, что в связи с техническими работами сервис покупки билетов онлайн будет временно недоступен.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

“Внимание! 19 февраля в 13:05 на сайте начнутся технические работы. Во избежание неудобств при оформлении документов во время проведения технических работ, просим Вас завершить процедуру оформления до указанного времени“. - говорится в сообщении.

На сайте УЗ проводятся технические работы скриншот

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Напомним, Укрзализныця может вдвое поднять тарифы на железнодорожные перевозки, в том числе тариф на перевозку багажа - почти в три с половиной раза. Нынешние цены на перевозки, по данным перевозчика, вдвое ниже себестоимости перевозок.