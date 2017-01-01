Россия провела учения в Азовском море и закрыла его часть для стрельб

Стрельбы пройдут в западной части Темрюкского залива вблизи Керченского пролива.

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Россия закрыла район в Азовском море вблизи Керченского пролива для проведения стрельб 18-20 февраля 2019 года. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Закрытие района произошла согласно морскому предписанию NAVAREA III 0184/2019, уточняет издание. Стрельбы пройдут в западной части Темрюкского залива, расположенного вблизи Керченского пролива.

Россия закрыла часть Азовского моря ради стрельб mil.in.ua

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Кроме того, в эти выходные в ночь с субботы на воскресенье Россия проводила радиотехническое обучение на выходе из Керченского пролива в Черное море.

На выходных РФ провела обучение в том же районе, где захватила украинские корабли mil.in.ua

Обучение прошло в районе, где 25 ноября 2018 Россия захватила украинские экипажи двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск“ и “Никополь“ и буксира “Яны Капу“.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Черниговской области провели масштабные учения на полигоне.