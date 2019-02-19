Порошенко в зале ВР подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Президент в присутствии главы Евросовета поставил подпись под изменениями в Конституцию.

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Президент Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Об этом он сам написал в своем Twitter, приложив совместное фото с премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием.

“Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале ВР закон об изменениях в Конституцию“, - пишет глава государства.

Порошенко добавил, что новый закон “необратимо закрепляет движение Украины в ЕС и НАТО“.

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Сьогодні у присутності Президента Європейської Ради @eucopresident Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО.



Слава Україні! pic.twitter.com/FJ541kYZy8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.

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Сегодня в парламенте проходит внеочередное заседание, посвященное пятилетней годовщине начала агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО.