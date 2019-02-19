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Порошенко в зале ВР подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Комментариев: 7
Президент в присутствии главы Евросовета поставил подпись под изменениями в Конституцию.
Порошенко подписал изменения в Конституцию
Порошенко подписал изменения в Конституцию
twitter.com/poroshenko

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Президент Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Об этом он сам написал в своем Twitter, приложив совместное фото с премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием.

“Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале ВР закон об изменениях в Конституцию“, - пишет глава государства.
Порошенко добавил, что новый закон “необратимо закрепляет движение Украины в ЕС и НАТО“.  

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Сегодня в парламенте проходит внеочередное заседание, посвященное пятилетней годовщине начала агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО.

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Теги: ЕС, НАТО, Конституция, курс, Порошенко
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Комментариев (7)
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Shaab    19.02.2019, 15:38
Оценка:  -1
Shaab
Собаки брешуть - караван іде...
fkrfyfan    19.02.2019, 15:29
Оценка:  +1
fkrfyfan
С таким же успехом мог внести в конституцию курс стать самой богатой страной в мире! Почему бы и нет?
kapablankas    19.02.2019, 15:36
Оценка:  0
kapablankas
или обязать всех ездить на емелькином ГИПЕРЛУПЕ причем ВЕРХОМ
kapablankas    19.02.2019, 15:28
Оценка:  +2
kapablankas
А на левой груди профиль НАТО
А на правой ЕС но в анфас
iseamaster    19.02.2019, 15:28
Оценка:  +1
iseamaster
Пусть, cyka, подпишет указ о минимальной заработной плате как в Израиле.
nfhvyt    19.02.2019, 15:17
Оценка:  +3
nfhvyt
На лбу себе ещё пропишите путь в НАТО, от же банда шоколадная.
VSHIVANKA    19.02.2019, 15:17
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОХОЖА НА ЕБ.АНУТ.ОГО ЖЕНИХА , КОТОРОМУ 845 РАЗ ОТКАЗАЛИ , И НАМЕКАМИ И ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ , НО ЭТОТ БАРАН НАПИСАВ СЕБЕ НА ЛБУ, ЧТО ОН ВСЁ РАВНО ЖЕНИТСЯ , ДУМАЕТ , ЧТО ТАК ОНО И СЛУЧИТСЯ .....
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .... ))))))
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