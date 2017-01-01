В Одесской области водитель насмерть сбил школьницу

Водитель автомобиля ВАЗ смертельно травмировал 11-летнюю девочку, неожиданно выбежавшую на дорогу в Одесской области.

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В Одесской области водитель сбил насмерть 11-летнюю школьницу в с. Малога Белгород-Днестровского района. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Предварительно правоохранители установили, что девочка неожиданно выбежала на дорогу, где ее сбил прицеп от автомобиля ВАЗ под управлением 64-летнего местного жителя, который в это время проезжал мимо.

“Школьница с черепно-мозговой травмой была госпитализирована в Белгород-Днестровскую районную больницу. Сегодня утром врачи уведомили полицейских, что ребенок умер“, - говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.

Напомним, в Киеве на участке дороги, который соединяет Броварской проспект и село Зазимье, водитель Renault сбил военнослужащего ВСУ.