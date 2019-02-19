Плавбаза и линкор НАТО вошли в Черное море
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В Черное море вошли судно ВМС Германии FGS Werra и турецкий линкор M268 TCG Akcakoca, входящие в постоянную противоминную группу НАТО. Об этом сообщает Gunes.
Эту информацию подтверждает и мониторинговая группа “Майдана иностранных дел“, “Института Черноморских стратегических исследований“ и редакции BlackSeaNews.
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“19.02.2019 в 11:00 по Киеву завершил визит в Стамбул и отправился проливом Босфор курсом на Черное море флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra типа “Эльба“, - говорится в сообщении.
Немецкое судно снабжения FGS Werra три дня стояло на якоре в Сарайбурне в Стамбуле.
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FGS Werra выполняет поставку оружия, ремонта, топлива, продовольствия, боеприпасов, оборудования и, при необходимости, электрической энергии для ракетных кораблей, торпедных катеров и тральщиков.
Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО готовятся к размещению российских ракет в Европе.