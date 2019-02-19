Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Плавбаза и линкор НАТО вошли в Черное море

Комментариев: 2
Немецкое судно FGS Werra и турецкий линкор Akcakoca вошли в воды Черного моря.
Немецкий флагман и турецкий линкор вошли в Черное море
Немецкий флагман и турецкий линкор вошли в Черное море
marine.de

Читай также: Обещают ракеты. Итоги Мюнхена для Украины

В Черное море вошли судно ВМС Германии FGS Werra и турецкий линкор M268 TCG Akcakoca, входящие в постоянную противоминную группу НАТО. Об этом сообщает Gunes.

Эту информацию подтверждает и мониторинговая группа “Майдана иностранных дел“, “Института Черноморских стратегических исследований“ и редакции BlackSeaNews.

Читай также: Порошенко встретился с генсеком НАТО

“19.02.2019 в 11:00 по Киеву завершил визит в Стамбул и отправился проливом Босфор курсом на Черное море флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra типа “Эльба“, - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа показала маршрут кораблей НАТО
Мониторинговая группа показала маршрут кораблей НАТО
facebook.com/profile.php?id=100003576664760

Немецкое судно снабжения FGS Werra три дня стояло на якоре в Сарайбурне в Стамбуле.

Читай также: В Черное море войдет корабль-плавбаза НАТО

FGS Werra выполняет поставку оружия, ремонта, топлива, продовольствия, боеприпасов, оборудования и, при необходимости, электрической энергии для ракетных кораблей, торпедных катеров и тральщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО готовятся к размещению российских ракет в Европе.

Поделись:
Теги: НАТО, корабли, линкор, флагман, Черное море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
doc1    19.02.2019, 15:38
Оценка:  +1
doc1
казламордых наследников орды обложили со всех сторон! На этот раз украинцы, которых вы одурачили в 1917 землей, заводами и пароходами вам не помогут как в 1941!!! Задержавши ударные группы Гитлера под Киевом аж до наступления морозов. Да и морозы не помогут как в 1943 - потепление казламордые!
kapablankas    19.02.2019, 15:32
Оценка:  0
kapablankas
І хулі нам з того ????
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь