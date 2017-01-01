Под Одессой взорвали гранату во дворе жилого дома

В результате взрыва никто из людей не пострадал.

В городе Рени Одесской области в ночь на 19 февраля произошел взрыв во дворе жилого дома.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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"Сегодня ночью в Ренийское отделение полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений г. Рени произошел взрыв. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. В результате взрыва никто не пострадал. Изъятое направлено на экспертизу.

Следствие продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, которое к нему причастно.

Как сообщалось 18 февраля, под Николаевом школьнику взрывом оторвало руку.