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Под Одессой взорвали гранату во дворе жилого дома

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В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Под Одессой взорвали гранату во дворе жилого дома
© od.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Полиция выясняет обстоятельства инцидента
  • Полиция выясняет обстоятельства инцидента
  • Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Под Одессой взорвали гранату во дворе жилого дома
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
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В городе Рени Одесской области в ночь на 19 февраля произошел взрыв во дворе жилого дома.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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"Сегодня ночью в Ренийское отделение полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домовладений г. Рени произошел взрыв. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Украины. В результате взрыва никто не пострадал. Изъятое направлено на экспертизу.

Следствие продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, которое к нему причастно.

Как сообщалось 18 февраля, под Николаевом школьнику взрывом оторвало руку.

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Теги: Одесская область, взрыв, граната
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