В Черновцах пассажир маршрутки ударил водителя камнем по голове
Потасовка произошла на остановке общественного транспорта Улица Щербанюка.
В Черновцах на остановке общественного транспорта Улица Щербанюка произошла драка между пассажиром и водителем маршрутки.
Об этом сообщают Чернівці 24 в Facebook.
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На опубликованном в соцсети ролике видно, как водитель автобуса вытирает кровь с головы. Отмечается, что пассажир транспортного средства ударил водителя камнем.
Присутствующие на месте инцидента мужчины пытались предотвратить дальнейшее развитие конфликта и развели в разные стороны водителя и пассажира маршрутки. Причины инцидента не сообщаются.
Как сообщалось 12 февраля, в Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО.