В Черновцах пассажир маршрутки ударил водителя камнем по голове

Потасовка произошла на остановке общественного транспорта Улица Щербанюка.

Причины конфликта не известны скриншот из видео

В Черновцах на остановке общественного транспорта Улица Щербанюка произошла драка между пассажиром и водителем маршрутки.

Об этом сообщают Чернівці 24 в Facebook.

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На опубликованном в соцсети ролике видно, как водитель автобуса вытирает кровь с головы. Отмечается, что пассажир транспортного средства ударил водителя камнем.

Присутствующие на месте инцидента мужчины пытались предотвратить дальнейшее развитие конфликта и развели в разные стороны водителя и пассажира маршрутки. Причины инцидента не сообщаются.

Как сообщалось 12 февраля, в Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО.