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В Черновцах пассажир маршрутки ударил водителя камнем по голове

Комментариев: 5
Потасовка произошла на остановке общественного транспорта Улица Щербанюка.
Причины конфликта не известны
Причины конфликта не известны
скриншот из видео

В Черновцах на остановке общественного транспорта Улица Щербанюка произошла драка между пассажиром и водителем маршрутки.

Об этом сообщают Чернівці 24 в Facebook.

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На опубликованном в соцсети ролике видно, как водитель автобуса вытирает кровь с головы. Отмечается, что пассажир транспортного средства ударил водителя камнем.

Присутствующие на месте инцидента мужчины пытались предотвратить дальнейшее развитие конфликта и развели в разные стороны водителя и пассажира маршрутки. Причины инцидента не сообщаются.

Как сообщалось 12 февраля, в Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО.

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Теги: драка, Черновцы, маршрутка
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Комментариев (5)
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Шандор    19.02.2019, 17:00
Оценка:  0
Шандор
Надеюсь, камень не пострадал от деревянной головы извозчика.
ixap    19.02.2019, 16:23
Оценка:  +5
ixap
скоро дубинами будут драться , копьями, луками - цеЭуропа
gdanovakiev    19.02.2019, 16:10
Оценка:  +1
gdanovakiev
Вот зачем нам эта новость ни о чём?
SEMPENTY    19.02.2019, 15:59
Оценка:  -3
SEMPENTY
Никогда не поверю, чтобы водилу ударили просто так... Или нахамил, или не остановил там где просили.... думаю что получил заслуженно.
doc1    19.02.2019, 15:55
Оценка:  -8
doc1
Подлая кацапская скотина хотела проехать на шару, а когда не получилось начала убивать украинцев!
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