Под Ровно прошли учения подразделений ПВО

Военнослужащие усовершенствовали навыки в оказании первой медицинской помощи.

Учения прошли в условиях максимально приближенных к боевым

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В Воздушном командовании Запад проведена проверка уровня готовности к боевому применению вооружения и военной техники одной из воинских частей радиотехнических войск.

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на руководителя информационного агентства МОУ (г.Ровно) подполковника Виктор Шубец.

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Как отмечается в сообщении, в условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие отрабатывали ведение наблюдения за воздушным пространством, оценки обстановки, порядка принятия решения о боевого применения подразделения по условным целям.

Кроме того, во время обучения личный состав воинской части осуществлял ведение радиолокационной разведки, отражение нападения диверсионных групп, перемещение на запасные позиции, организацию морально-психологического обеспечения и психологического сопровождения на месте боевого назначения.

В рамках демонстрации сохранения жизни и здоровья личного состава военнослужащие усовершенствовали навыки в оказании первой медицинской помощи на месте и эвакуации раненых в лечебное учреждение.

Как сообщалось 19 февраля, на одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения.