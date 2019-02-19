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Под Ровно прошли учения подразделений ПВО

Комментариев: 2
Военнослужащие усовершенствовали навыки в оказании первой медицинской помощи.
Под Ровно прошли учения подразделений ПВО
© zik.ua
Фото 1/3
  • Учения прошли в условиях максимально приближенных к боевым
  • Учения прошли в условиях максимально приближенных к боевым
  • Учения прошли в условиях максимально приближенных к боевым
Под Ровно прошли учения подразделений ПВО
Учения прошли в условиях максимально приближенных к боевым
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В Воздушном командовании Запад проведена проверка уровня готовности к боевому применению вооружения и военной техники одной из воинских частей радиотехнических войск.

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на руководителя информационного агентства МОУ (г.Ровно) подполковника Виктор Шубец.

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Как отмечается в сообщении, в условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие отрабатывали ведение наблюдения за воздушным пространством, оценки обстановки, порядка принятия решения о боевого применения подразделения по условным целям.

Кроме того, во время обучения личный состав воинской части осуществлял ведение радиолокационной разведки, отражение нападения диверсионных групп, перемещение на запасные позиции, организацию морально-психологического обеспечения и психологического сопровождения на месте боевого назначения.

В рамках демонстрации сохранения жизни и здоровья личного состава военнослужащие усовершенствовали навыки в оказании первой медицинской помощи на месте и эвакуации раненых в лечебное учреждение.

Как сообщалось 19 февраля, на одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения.

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Теги: учения, Ровенская область
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Комментариев (2)
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kapablankas    19.02.2019, 16:37
Оценка:  0
kapablankas
короче- тактическое учение с радиолокационным батальоном или ротой ну а раструбили на уровне МО
Woodbrother    19.02.2019, 17:12
Оценка:  0
Woodbrother
Это то, что дали снять журналистам.
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