Бюллетени на 160 млн. ЦИК показал смету трат на выборы президента

Самыми дорогими оказались бюллетени, немало денег потратят на печать протоколов, сборников для окружных избиркомов, печати для комиссий и эфирное время на ТВ .

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Центральная избирательная комиссия опубликовала смету подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года. Кроме того, комиссия показала и приложение к смете с дополнительными расходами.

Самой дорогой тратой стали изготовление и упаковка предвыборных бюллетеней. Стоимость их потянула на 158,5 млн грн. Эфирное время для предвыборной агитации в феврале обошлось в 19,9 млн грн, публикация материалов про организацию и подготовку выборов в “Голосе Украины“ - в 2 млн грн, публикация материалов в “Урядовом курьере“ - в 1,3 млн грн.

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Услуги по изготовлению и доставке информационных плакатов кандидатов в президенты обошлись в 9,5 млн грн, по изготовлению бланков протоколов и актов - в 15,7 млн грн. Услуги по изготовлению и доставке архивных боксов в картонных коробках обошлись в 7 млн грн.

Сборник с разъяснениями о порядке подсчета голосов и составлении протоколов избирательных комиссий обойдется в 1,36 млн грн. Малые избирательные ящики будут стоить 1,9 млн грн, печати для окружных и участковых избиркомов - в 6,9 млн грн.

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Услуги связи с окружными избирательными комиссиями обойдутся в 1,6 млн грн. За 3 млн грн организуют отправку документации, связанной с выборами президента. Услуги по модификации и поддержке ИАС “Выборы президента Украины“ будут стоить 15,7 млн грн.

В годовом плане закупок указана общая сумма трат в 256,4 млн грн, в приложении к нему - еще 1,3 млн грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК создала 199 избирательных комиссий к выборам президента 31 марта 2019 года.