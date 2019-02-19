Жительница Мариуполя обманом отправляла девушек в секс-рабство
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Сотрудники СБУ задержали жительницу города Мариуполь в Донецкой области, которая отправляла украинок в бордели одной из стран Ближнего Востока, обещая им работу в сфере общепита.
Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, за каждую переправленную за границу женщину злоумышленница получала от заказчиков $300.
“Подбор“ девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания“, - отметили в пресс-службе.
Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки заграницу двух украинок.
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Во время обысков по месту жительства у злоумышленицы изъяли авиабилеты на имена еще двух женщин и мобильный телефон с перепиской, доказывающей противоправную деятельность. Следствие продолжается.
Как сообщалось 27 января, Нацполиция назвала, какая область “лидирует“ по проституции.