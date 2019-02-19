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Жительница Мариуполя обманом отправляла девушек в секс-рабство

Комментариев: 3
За каждую переправленную за границу девушку злоумышленница получала 300 долларов.
Девушек отправляли в бордели на Ближний Восток
Девушек отправляли в бордели на Ближний Восток
ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ задержали жительницу города Мариуполь в Донецкой области, которая отправляла украинок в бордели одной из стран Ближнего Востока, обещая им работу в сфере общепита.

Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, за каждую переправленную за границу женщину злоумышленница получала от заказчиков $300.

“Подбор“ девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания“, - отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки заграницу двух украинок.

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Во время обысков по месту жительства у злоумышленицы изъяли авиабилеты на имена еще двух женщин и мобильный телефон с перепиской, доказывающей противоправную деятельность. Следствие продолжается.

Как сообщалось 27 января, Нацполиция назвала, какая область “лидирует“ по проституции.

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Теги: СБУ, Донецкая область, Мариуполь, торговля людьми, сексуальное рабство
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Комментариев (3)
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нафнаф    19.02.2019, 17:11
Оценка:  0
нафнаф
та даааа 100% рабство.Думали будут работать в библиотеке а их в бордель
Boxerogos    19.02.2019, 17:07
Оценка:  +2
Boxerogos
Да,ладно там!"Обманом"!Львиная доля этого"мяса" прекрасно осознавала чем им там придётся заниматься.И была не против.Нравы нынче пали как никогда и за деньги люди готовы практически на всё.
dron29    19.02.2019, 17:12
Оценка:  -1
dron29
Кому как тебе не знать)) Сутками тут строчишь за пару рублей))
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