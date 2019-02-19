Жительница Мариуполя обманом отправляла девушек в секс-рабство

За каждую переправленную за границу девушку злоумышленница получала 300 долларов.

Девушек отправляли в бордели на Ближний Восток ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ задержали жительницу города Мариуполь в Донецкой области, которая отправляла украинок в бордели одной из стран Ближнего Востока, обещая им работу в сфере общепита.

Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, за каждую переправленную за границу женщину злоумышленница получала от заказчиков $300.

“Подбор“ девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания“, - отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки заграницу двух украинок.

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Во время обысков по месту жительства у злоумышленицы изъяли авиабилеты на имена еще двух женщин и мобильный телефон с перепиской, доказывающей противоправную деятельность. Следствие продолжается.

Как сообщалось 27 января, Нацполиция назвала, какая область “лидирует“ по проституции.