В Донецкой области 44 шахтера бастуют под землей
Горняки шахты 1/3 Новогродовская госпредприятия Селидовуголь Донецкой области отказались подниматься на поверхность и требуют погасить задолженность по заработной плате.
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Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook во вторник, 19 февраля.
По словам Волынца, требования шахтеров остаются неизменными - “погасить задолженность по заработной плате, которая им не выплачивается уже три месяца“.
В целом на предприятии, утверждает он, задолженность составляет около 250 млн гривен. Также есть отдельные случаи невыплаты зарплаты за 2016 и 2017 годы.
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Ранее во Львове более 350 горняков ГП Львовуголь прошли шествием по центру города к облгосадминистрации, чтобы выразить протест против задолженности по заработной плате и выдвинуть другие требования.