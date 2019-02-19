В Донецкой области 44 шахтера бастуют под землей

На ГП Селидовуголь задолженность по зарплате составляет около 250 млн гривен, утверждает Михаил Волынец.

Горняки шахты 1/3 Новогродовская госпредприятия Селидовуголь Донецкой области отказались подниматься на поверхность и требуют погасить задолженность по заработной плате.

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Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook во вторник, 19 февраля.

“К семи горнякам шахты 1/3 Новогродовская, протестующим под землей, сегодня в первую смену присоединился еще один шахтер, а за ним еще 36 его товарищей, то есть всего под землей сейчас протестуют 44 человека“, - написал он.

По словам Волынца, требования шахтеров остаются неизменными - “погасить задолженность по заработной плате, которая им не выплачивается уже три месяца“.

В целом на предприятии, утверждает он, задолженность составляет около 250 млн гривен. Также есть отдельные случаи невыплаты зарплаты за 2016 и 2017 годы.

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Ранее во Львове более 350 горняков ГП Львовуголь прошли шествием по центру города к облгосадминистрации, чтобы выразить протест против задолженности по заработной плате и выдвинуть другие требования.