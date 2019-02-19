В Одессе ждут эсминец США, а Черное море бороздят четыре корабля НАТО

Ракетный эсминец Donald Cook проведет операцию по обеспечению безопасности в регионе.

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Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75) начал транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю. Об этом сообщает командование Шестого флота США.

Он вышел в путь 19 февраля 2019 года, чтобы провести операцию по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность на море в регионе, говорится в сообщении.

Donald Cook собирается доплыть до Одессы c6f.navy.mil

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Военные США уточняют, что в последний раз корабль посетил Черное море в январе 2019 года, побывав в Батуми в Грузии. Эсминец также провел учения с двумя грузинскими кораблями береговой охраны.

“Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость безопасности Черного моря в рамках операции “Атлантическое решение“, - подчеркивает Шестой флот.

Эсминец надеется усилить безопасность в Черном море c6f.navy.mil

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Как уточняет УНИАН со ссылкой на пресс-служб ВМС ВСУ, 25 февраля Donald Cook зайдет в морской порт Одессы.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Черное море вошли четыре корабля из состава второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО, передает Европейская правда.

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В пресс-службе Объединенного командования Военно-морских сил НАТО уточнили, что группа осуществляет плановое патрулирование с целью повышения совместимости между моряками стран-союзников и стран-партнеров в Черном море.

Группу кораблей возглавляет командующий немецких ВМС Мартин Шварц на флагмане FGS Werra. В группу также входят турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский корабль ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский BGS Tsibar.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море вошли немецкий флагман и турецкий линкор.