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В Одессе ждут эсминец США, а Черное море бороздят четыре корабля НАТО

Комментариев: 2
Ракетный эсминец Donald Cook проведет операцию по обеспечению безопасности в регионе.
Американский эсминец направляется в Черное море
Американский эсминец направляется в Черное море
c6f.navy.mil

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Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75) начал транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю. Об этом сообщает командование Шестого флота США.

Он вышел в путь 19 февраля 2019 года, чтобы провести операцию по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность на море в регионе, говорится в сообщении.

Donald Cook собирается доплыть до Одессы
Donald Cook собирается доплыть до Одессы
c6f.navy.mil

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Военные США уточняют, что в последний раз корабль посетил Черное море в январе 2019 года, побывав в Батуми в Грузии. Эсминец также провел учения с двумя грузинскими кораблями береговой охраны. 

“Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость безопасности Черного моря в рамках операции “Атлантическое решение“, - подчеркивает Шестой флот.

Эсминец надеется усилить безопасность в Черном море
Эсминец надеется усилить безопасность в Черном море
c6f.navy.mil

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Как уточняет УНИАН со ссылкой на пресс-служб ВМС ВСУ, 25 февраля Donald Cook зайдет в морской порт Одессы.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Черное море вошли четыре корабля из состава второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО, передает Европейская правда.

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В пресс-службе Объединенного командования Военно-морских сил НАТО уточнили, что группа осуществляет плановое патрулирование с целью повышения совместимости между моряками стран-союзников и стран-партнеров в Черном море. 

Группу кораблей возглавляет командующий немецких ВМС Мартин Шварц на флагмане FGS Werra. В группу также входят турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский корабль ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский BGS Tsibar.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море вошли немецкий флагман и турецкий линкор.

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Теги: НАТО, корабли, США, эсминец, ракеты, Украина, Черное море, Одесса
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    19.02.2019, 18:35
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!
big-Konstantinov    19.02.2019, 18:12
Оценка:  0
big-Konstantinov
Бороздят,и пусть бороздят.Имеют полное право.А новость в чем?
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