В Киеве полиция с погоней задержала супружескую пару
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В Киеве супружеская пара пыталась скрыться от полицейской погони и устроила тройное ДТП на улице Большая Васильковская.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook во вторник, 19 февраля.
“В автомобиле Toyota была супружеская пара. Их преследовали Шевченковские правоохранители, потому что госпожа Польская Татьяна Николаевна, 1975 года рождения (пассажирка Toyota) - личность, которая скрывается от органов досудебного следствия. Мужчина, который был за рулем, решил, что он проскочит между машинами, но не получилось“, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что женщина разыскивалась полицией за мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Она задержана и передана инициатору розыска в Луцкий отдел полиции Волынской области.
Ранее в Запорожской области полиция с погоней задержала пять человек, которые ограбили дом бизнесмена.