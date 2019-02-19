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Крым ждет от Киева "четкого ответа" о сроках деоккупации - Чубаров

Комментариев: 5
Глава Меджлиса считает, что Украина должна выработать с международными партнерами совместный план возвращения полуострова под свой контроль.
Чубаров требует от Киева четкого ответа о возвращении Крыма
Чубаров требует от Киева четкого ответа о возвращении Крыма
facebook.com/dogrujol

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Крымчане в течение пяти лет после аннексии Крыма ждут от Киева четкого ответа на вопрос, когда полуостров вернется под контроль Украины. Об этом заявил в Верховной Раде глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают Крым.Реалии.

“Пять лет оккупации - это нетерпимо длительный срок, в течение которого российские оккупанты подвергают граждан Украины незаконным гонениям и репрессиям“, - подчеркнул он. 

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“В прямом смысле искажают Крым, хищнически уничтожают уникальные природные объекты, разрушают исторические памятники, строят многочисленные военные объекты и инфраструктуру к ним“, - добавил Чубаров.

По словам главы Меджлиса, российская власть проводит репрессионную политику по вытеснению с полуострова крымских татар и этнических украинцев.

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“Наше заседание сейчас смотрят в режиме онлайн десятки тысяч жителей Крыма. Все они ждут от нас четкого ответа на главный вопрос: “Когда?“, - заявил Чубаров и подчеркнул, что Украина должны приложить все усилия для изменения ситуации.

Глава Меджлиса считает, что Киев должен привлечь международное сообщество и выработать совместный план действий, направленный на деоккупацию Крыма.

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Напомним, 20 февраля 2014 года официально считается началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в зале ВР подписал изменения в Конституцию, закрепляющие курс Украины на вступление в НАТО и ЕС.

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Теги: Рада, Чубаров, Крым, Украина, РФ, оккупация
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    19.02.2019, 18:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЕ , НУ Я ПОНИМАЮ , ЧТО ДЕНЬГИ ОТРАБАТЫВАТЬ НАДО , НО НЕ ДО ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ БРЕД НЕСТИ !
ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ , ЧТО ТРЕБОВАТЬ ОТ КУЕВА НАЗВАТЬ СРОКИ ПОЛЕТА УКРОПНЫХ АСТРОНАВТИВ НА МАРС ИЛИ ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ КУЕВСКИМИ ТРУДОВИКА И С ПТУ !!!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ....
Люблю_Украину    19.02.2019, 18:30
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Крым это Украина , считает Украина. Крым это Россия, считает Россия. Всем хорошо, все довольны, лишь бы не было войны настоящей, там где люди тысячами гибнут.
doc1    19.02.2019, 18:17
Оценка:  0
doc1
Крым кацапам как камень на шею в море выкопаное хохлами! Так что только после того как кацапы передохнут и тут без Крыма ну никак!
Gidnyk    19.02.2019, 18:13
Оценка:  +1
Gidnyk
Ну ка, давайте. И мне интересно когда? Посмеёмся вместе.
big-Konstantinov    19.02.2019, 18:09
Оценка:  -1
big-Konstantinov
Дык,заждались уже.Когда освободишь от непосильного гнета?
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