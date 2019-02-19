Крым ждет от Киева "четкого ответа" о сроках деоккупации - Чубаров

Глава Меджлиса считает, что Украина должна выработать с международными партнерами совместный план возвращения полуострова под свой контроль.

Чубаров требует от Киева четкого ответа о возвращении Крыма facebook.com/dogrujol

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Крымчане в течение пяти лет после аннексии Крыма ждут от Киева четкого ответа на вопрос, когда полуостров вернется под контроль Украины. Об этом заявил в Верховной Раде глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают Крым.Реалии.

“Пять лет оккупации - это нетерпимо длительный срок, в течение которого российские оккупанты подвергают граждан Украины незаконным гонениям и репрессиям“, - подчеркнул он.

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“В прямом смысле искажают Крым, хищнически уничтожают уникальные природные объекты, разрушают исторические памятники, строят многочисленные военные объекты и инфраструктуру к ним“, - добавил Чубаров.

По словам главы Меджлиса, российская власть проводит репрессионную политику по вытеснению с полуострова крымских татар и этнических украинцев.

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“Наше заседание сейчас смотрят в режиме онлайн десятки тысяч жителей Крыма. Все они ждут от нас четкого ответа на главный вопрос: “Когда?“, - заявил Чубаров и подчеркнул, что Украина должны приложить все усилия для изменения ситуации.

Глава Меджлиса считает, что Киев должен привлечь международное сообщество и выработать совместный план действий, направленный на деоккупацию Крыма.

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Напомним, 20 февраля 2014 года официально считается началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в зале ВР подписал изменения в Конституцию, закрепляющие курс Украины на вступление в НАТО и ЕС.