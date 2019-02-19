Забужко вручат Шевченковскую премию, а Роздобудько не набрала проходной бал

Комитет назвал лауреатов Шевченковской премии в 2019 году, среди них - Оксана Забужко.

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Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов Шевченковской премии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор издательства “Смолоскип“ Ростислав Семкив.

В частности, по результатам голосования в номинации “Публицистика, журналистика“ лауреатами стали украинских диссидент и журналист Богдан Горынь и писательница Оксана Забужко.

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В номинации “Музыкальное искусство“ победил известный украинский дирижер Владимир Шейко, в номинации “Визуальное искусство“ - автор графики Василий Чебаник.

В номинации “Киноискусство“ лауреатом стал режиссер Роман Бондарчук, в номинации “Театральное искусство“ - режиссер Ростислав Держипильский. “Результаты голосования будут представлены на утверждение президенту Украины. Премию традиционно будут вручать в начале марта“, - отметил Семкин.

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При этом в номинации “Литература“ не выбрали никого. Номинировались на премию несколько кандидатов: Леонид Кононович, Дмитрий Лазуткин, Екатерина Мотрич (Мигаль), Ирен Роздобудько и Сергей Татчин, но ни один из участников не набрал проходной балл.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлера Германии Ангелу Меркель наградили премией Уильяма Фулбрайта.