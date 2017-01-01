В Украине официально появилась профессия трансплант-координатора

Трансплант-координаторы будут обеспечивать весь цикл организации процесса трансплантации.

Министерство экономического развития утвердило профессию "трансплант-координатор" в государственном Классификаторе профессий по коду 2229.2.Об этом в понедельник, 18 февраля,сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Отмечается, что последипломное обучение медиков, желающих освоить эту профессию, началось в феврале на базе Запорожской медицинской академии.

Трансплант-координаторы будут обеспечивать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности, проверять и получать согласия на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации, организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. В их работе будет важная психологическая составляющая, ведь именно координаторам по трансплантации предстоит строить коммуникацию между донорами (и их семьями) и реципиентами, которые ждут операции.

Напомним, 17 мая 2018 года Верховная Рада приняла закон о трансплантации, в соответствии с которым совершеннолетний гражданин может дать письменное согласие на использование своих органов для трансплантации после смерти. 20 июня закон подписал президент Петр Порошенко.

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