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СБУ объявила в розыск офицера ГРУ по делу о катастрофе МН17 на Донбассе

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Олега Иванникова подозревают в создании террористической группы и ведении агрессивной войны.
Офицера ГРУ РФ объявили в розыск по делу о падении боинга
Офицера ГРУ РФ объявили в розыск по делу о падении боинга
EPA/UPG

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СБУ объявила в розыск подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 офицера ГРУ России Олега Иванникова. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает УНН.

Иванникову объявили подозрение по двум статьям УК: части 1 статьи 258-3 и части 2 статьи 437. Первая касается создания террористической группы или террористической организации, санкция предусматривает 8-15 лет тюрьмы с конфискацией или без. 

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Вторая статья ведения агрессивной войны или агрессивных военных действий, санкция - 10-15 лет тюрьмы. Иванникова в мае 2018 года назвали одним из причастных к катастрофе МН17 по результатам совместного расследования Bellingcat, The Insider и вашингтонского бюро McClatchy.

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Напомним, ранее Нидерланды сообщили, что Россия может согласиться на переговоры по последствиям катастрофы МН17 на Донбассе.

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Теги: СБУ, ГРУ, РФ, МН17, боинг, катастрофа, розыск
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