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Пенсионерам из "ЛДНР" выплатили 80 млрд - Марчук

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Около 80 миллиардов гривен получили пенсионеры из неподконтрольных территорий за четыре года, утверждает переговорщик.
Пенсионеры из "ЛДНР" вынуждены ехать за пенсией на подконтрольные территории
Пенсионеры из "ЛДНР" вынуждены ехать за пенсией на подконтрольные территории
AP

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук заявляет, что жители онеподконтрольных территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн за четыре года. Об этом он сказал на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник, 19 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов", - сказал Марчук.

Он подчеркнул, что сейчас эти деньги не попадают в руки сепаратистов. "Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

Он выразил мнение, что минские соглашения предусматривают все необходимое для урегулирования ситуации на Донбассе.

"В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказалМарчук.

Он допустил, что Россия пойдет на некоторые уступки после введения очередного пакета санкций.

Стоит отметить, что годовой бюджет Пенсионного фонда, в частности на 2019 год, составляет почти 400 миллиардов. На подконтрольной территории проживают около 7,2 миллионов пенсионеров, точные данные по неподконтрольным - отсутствуют.

Согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии в Украине выросли на 166 гривен. При этом средняя пенсия не превышает 100 долларов.

 

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Теги: пенсия, донбасс, Марчук, ДНР, ЛНР, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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