Пенсионерам из "ЛДНР" выплатили 80 млрд - Марчук

Около 80 миллиардов гривен получили пенсионеры из неподконтрольных территорий за четыре года, утверждает переговорщик.

Пенсионеры из "ЛДНР" вынуждены ехать за пенсией на подконтрольные территории AP

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук заявляет, что жители онеподконтрольных территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн за четыре года. Об этом он сказал на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник, 19 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов", - сказал Марчук.

Он подчеркнул, что сейчас эти деньги не попадают в руки сепаратистов. "Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

Он выразил мнение, что минские соглашения предусматривают все необходимое для урегулирования ситуации на Донбассе.

"В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказалМарчук.

Он допустил, что Россия пойдет на некоторые уступки после введения очередного пакета санкций.

Стоит отметить, что годовой бюджет Пенсионного фонда, в частности на 2019 год, составляет почти 400 миллиардов. На подконтрольной территории проживают около 7,2 миллионов пенсионеров, точные данные по неподконтрольным - отсутствуют.

Согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии в Украине выросли на 166 гривен. При этом средняя пенсия не превышает 100 долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet