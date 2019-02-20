Расследование расстрела "Небесной сотни": как продвигается и почему так долго

Почти два десятка родственников погибших "майдановцев" за последние пять лет умерли, не дождавшись приговоров за смерть своих родных. Как продвигается расследование?

Ни один страж порядка за убийство осужден не был wikipedia.org

Через пять лет после гибели “Небесной сотни“ за решеткой оказались лишь несколько “титушок“ (так в Украине называют молодых людей, нанятых властями для акций против оппозиции).

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Дела против силовиков, в том числе тех, которые стреляли на Институтской, все еще расследуют или рассматривают в судах.

Почти два десятка родственников погибших “майдановцев“ за эти пять лет умерли, не дождавшись приговоров за смерть своих родных.

В убийствах на Майдане официально подозревают 66 человек. 46 из них сейчас - в розыске.

Это, например, экс-президент Виктор Янукович, прежнее руководство киевской милиции и СБУ.

Еще часть подозреваемых все-таки находится под стражей и ожидает приговора.

Однако приговоры и даже осужденные по делам “майдановцев“ есть. Реальные тюремные сроки получили 11 человек.

“Это все “титушки“, - рассказал глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк .

В остальных приговорах - а их более 40 - речь шла либо об условных сроках, либо о других видах наказания.

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“Реально отбывают наказание двое “титушек“ из Харькова. Они сидели на Петровке и случайно схватили непричастного к сложившейся ситуации человека, их осудили за захват и пытки“, - рассказал BBC News Украина адвокат нескольких семей “Небесной сотни“ Виталий Тытыч.

Ни один страж порядка за убийство осужден не был.

Хотя, как настаивает Виталий Тытыч, некоторые дела об убийствах - простые, поскольку имеют множество доказательств.

“20 февраля (в день расстрелов на Институтской, - ) было множество камер: стационарных и персональных. Преступление зафиксировано с самого утра и до его окончания, все видно“, - говорит адвокат.

“Такого простого преступления еще не было в истории криминалистики - когда преступники, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства, давали в этот момент интервью. Это задокументировано, здесь нечего расследовать“, - считает он.

Сын , погибшего 20 февраля 2014 года при выносе раненых с Институтской, Владимир Бондарчук утверждает, что знает подразделение, где служил убийца отца.

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“Ответственные лица - спецподразделение киевского “Беркута“, которым руководил Дмитрий Садовник (был задержан, но позже суд его под домашний арест. Садовник сбежал в Россию. - .). Могу даже ориентировочно показать на видео трех сотрудников “Беркута“, которые были в тот момент на снежной баррикаде, один из них стрелял“, - рассказывает мужчина.

Однако, добавляет он, полностью доказать вину будет трудно, ведь пуля прошла навылет.

Активисты и юристы семей “Небесной сотни“ считают, что медленное расследование преступлений силовиков на Майдане имеет сразу несколько причин.

Это и ситуация в Генпрокуратуре, в частности, не лучшие отношения между Сергеем Горбатюком и генпрокурором Юрием Луценко и его заместителями.

На одного из них, Юрия Столярчука, Горбатюк официально пожаловался за препятствование расследованию.

Другая причина, как говорит председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, - отсутствие сотрудничества между МВД и СБУ. А именно там служили продолжают служить некоторые фигуранты дел о расстрелах.

Есть также некоторые законы (например, “поправка Лозового“), которые затрудняют следственные действия.

Ориентировочно через год “майдановские дела“ должны передать из управления спецрасследований Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

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“С ужасом ожидаем передачу, ведь фактически это означает, что все может начаться заново. Эти пять лет обнулятся. Поэтому важно обеспечить непрерывность расследования“, - отмечает Александра Матвийчук.

Однако, как отмечает Владимир Бондарчук, небольшой прогресс есть.

“В этом году передали в суд дело по снайперу “Омега“, который обвиняется в убийстве (погиб 20 февраля в результате огнестрельного ранения в ключицу, пуля пробила легкие и застряла в печени. - )“.

“В прошлом году был небольшой прогресс и по первым убийствам - Нигояна, Жизневского, Сеника. Якобы установили подразделение, подозреваемое в преступлении. Но дело стоит на месте“, - сетует Владимир Бондарчук.

Генпрокурор Луценко , что процесс продвигается, а досудебное расследование по делу о виновных в расстрелах на Майдане завершено.

Горбатюк окончание досудебного расследования отрицает.

А Виталий Тытыч говорит, что, если все и дальше будет затягиваться, то родственники “Небесной сотни“ подадут коллективный иск в Европейский суд по правам человека из-за препятствования расследованию.

За пять последних лет умерли 17 родителей погибших “майдановцев“.

“Только за последние два месяца было четверо похорон. Три матери и один отец героев “Небесной сотни“ не дождались справедливости“, - говорит Владимир Бондарчук, возглавляющий объединение “Родина героев Небесной сотни“.

По его словам, перенос и затягивание судов является “настоящим пыткам“ для родственников погибших и тех, кто сам выступает пострадавшим по делам о кровопролитии на Майдане зимой 2014 года.

“Люди просто морально устали. Они умирают и так и не видят наказания виновных в смерти их детей“, - говорит Владимир.

Ранее Луценко назвал слова о милиционерах в Небесной сотне оговоркой. Генпрокурор извинился за свою фразу о погибших на Майдане правоохранителях.

