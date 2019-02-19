Гречку пока раздавать можно, но подарок от 60 грн - уже подкуп - МВД

В Министерстве внутренних дел объяснили, от какой суммы подарок избирателю становится правонарушением.

Гречку и другие продукты до 60 грн пока можно раздавать избирателям EPA/UPG

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Сумма, с которой начинается подкуп избирателей, согласно законам Украины, составляет около 60 грн. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает “Укринформ“.

“Закон устанавливает ограничения. За подкуп граждан предусмотрена санкция, в том числе для тех, кто получает деньги, и эта санкция может быть до двух лет ограничения свободы“, - предупредил Варченко.

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Тем, кто организует сети подкупа, грозит до 7 лет лишения свободы, предупредил советник министра.

“Что касается суммы, с которой начинается подкуп, то эта сумма у нас ограничена законодателем, в 3% от прожиточного минимума для трудоспособного человека. Это около 60 грн“, - пояснил он минимальную сумму подкупа.

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“То есть, если ваш подарок, а точнее - предмет избирательной агитации, который вы даете гражданину, не превышает эту сумму, это не считается подкупом гражданина“, - отметил Варченко.

Таким образом, добавил представитель МВД, дарить килограммы гречки избирателям формально еще можно. В то же время в министерстве надеются на принятие законопроекта №8270 до выборов с ограничением по раздаче продуктов питания избирателям.

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Советник главы МВД Владимир Филенко, в свою очередь, подчеркнул, что даже авторучки и флажки, которые раздаются на улицах, должны быть оплачены из избирательного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ, ГБР, ГПСУ и Нацполиция создают общую рабочую группу для работы на выборах президента.