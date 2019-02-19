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"Черный список" Украины пополнился 19 российскими книгами

Комментариев: 7
Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 19 книг, которые содержат признаки российской пропаганды и коммунистическую символику.
К ввозу в Украину запретили 19 российских книг
К ввозу в Украину запретили 19 российских книг
vm.ru

Госкомтелерадио во вторник, 19 февраля, расширил список российских изданий, запрещенных к продаже на территории Украины. В него были внесены 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика.

"Не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур России. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди", - говорится в тексте решения.

Под запрет также подпали ряд детских изданий и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая и российская символики. Кроме того, запрещена реализация книги Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой, как отмечается, "фальсифицируется факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими".

В список заключенных включена книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские телеканалы.

"Не представлено разрешения на ввоз книги Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО Эксмо), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - добавили в комитете.

Напомним, в конце декабря Госкомтелерадио запретил ввоз 26 российских книг

А в начале февраля 2019 в "черный список" Украины попали еще 13 российских книг.

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Теги: Россия, Украина-Россия, черный список, запрет, книги, Госкомтелерадио
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    19.02.2019, 19:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЕБ.АН.УТ.ЫМ НЕТ ПОКОЯ .....
fkrfyfan    19.02.2019, 19:34
Оценка:  +2
fkrfyfan
Редкостные долбо"бы. Вы ещё Старика Хотабыча запретите.
farfalle    19.02.2019, 19:54
Оценка:  -1
farfalle
Сто пудов. Его же в Москве снимали
weightless    19.02.2019, 19:27
Оценка:  +1
weightless
Бехтерева могли бы и не запрещать, толковый мужик,
а Нимакомова точно надо запретить за плагиат "Тойота Ката"
Nesdeshniy    19.02.2019, 19:25
Оценка:  +3
Nesdeshniy
Читать вредно, от этого люди развиваются.....
farfalle    19.02.2019, 19:14
Оценка:  +5
farfalle
Убожество. Северная Корея.
gredphil    19.02.2019, 19:19
Оценка:  -3
gredphil
Згоден. І звідти ще в Україну щось завозити хочуть...
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