На Донбассе за день 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

Сепаратисты применили наибольшее количество средств огневого поражения с начала года, отметили в штабе.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Семь применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 19 февраля.

Отмечается, что сегодня было зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения с начала года. Сепаратисты израсходовали 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток враг пять раз обстреляли позиции ВСУ: из артиллерии калибра 122 мм – вблизи Лебединского; из артиллериии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм – в районе Водяного; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово.

А в полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник шесть раз открывал огонь: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи Екатериновки; из минометов калибра 82 мм и, второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе Золотого-4; дважды из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе Новозвановки; из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов – около пгт Луганское.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются – отметили в штабе и заверили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, за сутки 18 февраля сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Тогда были ранены четверо украинских военных.

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