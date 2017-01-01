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Генпрокуратура обжаловала меру пресечения для Мангера

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Генеральная прокуратура требует для председателя Херсонского облсовета арест без залога.
ГПУ подала апелляцию на меру пресечения Мангеру
ГПУ подала апелляцию на меру пресечения Мангеру
Херсонский облсовет / Facebook

Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, жалоба подана 19 февраля в Киевский апелляционный суд.

Так, прокуратура считает слишком мягким решение Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля.

"Прокурор в уголовном производстве считает постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского областного совета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Мангер организовал и профинансировал убийство активистки.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог.

 

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Теги: Генпрокуратура, суд, залог, ГПУ, апелляция, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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