Генпрокуратура обжаловала меру пресечения для Мангера

Генеральная прокуратура требует для председателя Херсонского облсовета арест без залога.

Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, жалоба подана 19 февраля в Киевский апелляционный суд.

Так, прокуратура считает слишком мягким решение Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля.

"Прокурор в уголовном производстве считает постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского областного совета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Мангер организовал и профинансировал убийство активистки.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог.

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