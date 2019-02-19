Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Борисполе группе израильтян запретили въезд в Украину - соцсети

Комментариев: 1
Часть паломнической группы из Израиля прошла паспортный контроль, а другой части было отказано во въезде в страну.
Из Украины депортировали группу израильтян
Из Украины депортировали группу израильтян
ynet.co.il

В киевском аэропорту Борисполь во вторник, 19 февраля, около 35 израильтян, прибывших в столицу Украины утренним рейсом компании Эль-Аль, не прошли  паспортный контроль. Об этом сообщил пользователь Edward Doks на своей странице в Faceebook.

Среди тех, кого не пустили в Украину, оказался и Йохай Даган – гид, сопровождавший группу религиозных израильтян

"В Борисполе пропустили группу религиозных девушек, а их экскурсовода с деньгами на питание и отели депортируют в Израиль! А также ещё 16 израильтян. Более 35 пассажиров удерживали более четырех часов. Израильтяне массово сдают билеты. Кому понадобилось убивать туризм в Украину накануне сезона?", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту Израиля более пяти часов удерживали 140 украинцев. У них отобрали паспорта, а в туалет сопровождали под конвоем. Адвокат и нардеп Георгий Логвинский на своей странице в Facebook сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля. 

Ранее СМИ Израиля также написали о скандале со свастикой в киевском ТРЦ. При этом издания исказили некоторую информацию.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, аэропорт, депортация, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    19.02.2019, 20:17
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Молодцы свидомые, так держать"
flacon9havi    19.02.2019, 20:01
Оценка:  +1
flacon9havi
Салон літака сміттям засипано по коліна.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь