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Житель Одесской области отапливает авто буржуйкой

Комментариев: 3
Благодаря буржуйке мужчина сильно экономит на бензине. В полиции не запрещают ему использовать новую печку.
Буржуйка вполне безопасна. Открытого огня в салоне нет
Буржуйка вполне безопасна. Открытого огня в салоне нет
Думская

Житель села Кошары Одесской области Анатолий Белоус усовершенствовал свой автомобиль Москвич, установив в нем печь буржуйку, которую топит дровами и углем. Об этом сообщает Думская во вторник, 19 февраля.

Мужчина рассказал, что "штатная" печка у него сломалась, на новую не было денег, и он долго ездил без отопления. 

"Было холодно, неприятно, запотевали стекла. А мне надо через день ездить в другое село, Сычавку, встречать жену с работы. По вечерам довольно холодно. А теперь совсем другое дело", – говорит Анатолий.

По его словам, проблем с полицией из-за буржуйки у него нет. Ни в одном нормативном документе не оговаривается, какую отопительную систему можно иметь в машине, а какую нет. Кроме того, печка вполне безопасна: открытого огня в салоне нет, и огнетушитель всегда под рукой.

Анатолий отметил, что благодаря буржуйке, он сильно экономит на бензине.

"Да можно даже без дров или угля ездить. Любая кора, ветки – все горит", – рассказывает владелец Москвича.

Cмотрите фотогалерею: Житель Одесской области отапливает авто буржуйкой

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Теги: автомобили, бензин, фото, отопление, машина, водитель, Одесская область, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ТоварищКоба    19.02.2019, 21:15
Оценка:  -2
ТоварищКоба
Ещё можно сухие коровьи лепёшки использовать. В Европе так и делают.
Bagram123    19.02.2019, 20:53
Оценка:  -2
Bagram123
Життя по новому,как в НАТО и ЕС.
doc1    19.02.2019, 20:58
Оценка:  +1
doc1
На кацапском драндулете))))))))))))))))))) ))
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